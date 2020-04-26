"İYİ Kİ DOĞDUN"

Canımın içi, fındığım... Bugün onun doğum günü. Bayılır benimle uğraşmaya, sürekli taklidimi yapar. Burada da benim poz verişimi taklit ederken beni aşırı güldürdüğü bir an...

Bana sevgiyi öğrettiğin ve hep hatırlattığın, kalbimin en derinlerinden kahkaha attırdığın ve daha birçok şey için teşekkürler. İyi ki doğdun, iyi ki kalp kalbe, iyi ki...