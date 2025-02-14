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        Haberler Magazin Müge Boz: Artık hayatımız daha yorucu - Magazin haberleri

        Müge Boz: Artık hayatımız daha yorucu

        Geçtiğimiz yıl ikinci bebeğini dünyaya getiren oyuncu Müge Boz; "İkinci çocuktan sonra hayatımız daha yorucu ama bir o kadar da keyifli" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 12:49 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:49
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        "Artık hayatımız daha yorucu"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Müge Boz ile Caner Erdeniz, önceki gün Ortaköy'deki bir etkinlikte görüntülendi. Geçtiğimiz yıl Rika adında ikinci çocukları dünyaya gelen çiftten Müge Boz; "İkinci çocuktan sonra hayatımız daha yorucu ama bir o kadar da keyifli. Ben klonlandım gibi diyebilirim. Her şey çarpı iki oluyor, her şeyin altı çiziliyor ve tekrarlanıyor gibi oluyor aslında. İkinci çocukta bazı şeyler biraz daha oturuyor gibi" dedi.

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        Vina ile kardeşi Rika'nın aralarındaki ilişkiyi değerlendiren Caner Erdeniz ise "Vina, kardeşine bayılıyor. Okula giderken falan asla öpmeden çıkmıyor. İkisinin arasındaki ilişkiyi deneyimlemek harika bir his" ifadelerini kullandı.

        Müge Boz; "Vina çok kardeş isteyen bir çocuktu. O yüzden şu an herhangi bir sorun yok. Uyumasını hiç istemiyor tek sorun bu. Sürekli birlikte oynamak istiyor Rika ile. Biz bazen 'Ah tatlı oğlum' falan diyoruz, Vina da bize 'Anne ben tatlı değil miyim?' diye soruyor. Eşit şekilde sevgi vermeye ekstra dikkat ediyoruz o yüzden. Bizim aslında gündüzleri gelen bir yardımcımız vardı ama yılbaşından beri o da yok. Hayatımızın içine çocuklarımızı daha çok entegre etmeyi seviyoruz. Caner gerçekten muhteşem bir eş. İkimiz de sorumluluk almaktan asla kaçmıyoruz. Biz uykusuz gecelerde de iyiyiz. Bir gece ben kalkıyorsam bir gece o kalkıyor" diye konuştu.

        "ANNE KARTINA BAŞVURAMADIK"

        Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile karı - koca olarak toplu taşıma kullanan çift, bu konu hakkında ise "Biz İstanbul'da da kullanmaya çalışıyoruz, yurt dışında da. İstanbul'da trafik çok kötü olduğu için bazen bizim ciddi işimize yarıyor. Rahatsız olacağımız bir şey yok. Merhabalaşıyoruz tanıyan insanlar ile. Anne kartını almaya bir türlü başvuramadık ama" diyerek güldüler.

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        #müge boz
        #caner erdeniz

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