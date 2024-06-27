ATV ekranlarında izleyici ile buluşan programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali yapıyor. Kurban Bayramı süresince yayınlanmayan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali tarihi araştırılıyor. Peki, Müge Anlı programı ne zaman ara verecek? İşte ayrıntılar...