Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı vefat etti! Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı babası İhsan Anlı'yı kaybetmesinin acısını yaşıyor. İhsan Anlı’nın cenazesi 30 Ağustos'ta Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi. Sevenleri Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı kimdir, hastalığı neydi? İşte Müge Anlı'nın babası hakkında merak edilenler...

MÜGE ANLI'NIN BABASI İHSAN ANLI KİMDİR?

Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı'nın hayatı ile ilgili detaylı bilgiler bulunmuyor. Baba - kızın aralarının uzun süredir açık olduğu ve Müge Anlı ile babasının küs olduğu konuşuluyor. İhsan Anlı'nın bir süredir kanser tedavisi gördüğü de iddialar arasında yer alıyor.