Müge Anlı neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Şeklindeki sorular programın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Her sabah saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanan günlük program koronavirüs engeline takıldı. İşte, detaylar...

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman yeni bölümlerinin yayınlanacağı henüz belli değil. Kanal tarafından açıklama gelir gelmez haber sayfamızda yer alacaktır.

MÜGE ANLI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Müge Anlı programının bugün yayınlanmamasının ardından sosyal medyada da çok konuşuldu. Programın sıkı takipçileri, "Müge Anlısız karantina nasıl geçecek" gibi yorumlarda bulundu.

13 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Son Durak

01.20 Esra Erol'da (Tekrar)

04.40 Seviyor Sevmiyor 'Dizi' (Tekrar)