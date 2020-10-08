Müge Anlı'da Fatma Uyanık olayı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili üst mahkemeden yeni karar çıktı. Baş şüpheli Vahap Varlı hakkında üst mahkemeden karar çıktı.
FATMA UYANIK'IN KATİL ZANLISI VAHAP VARLI'NIN CEZASI ONANDI
Fatma Uyanık'ı, "Kasten adam öldürmek", "Kişinin hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "Cinsel istismarda bulunmak" suçundan yargılanan Vahap Varlı'nın müebbet hapis cezası Üst Mahkeme tarafından onaylandı.
Fatma Uyanık'ın cesedi bulunamasa da cinayet kabul edildi.
FATMA UYANIK'IN CESEDİ HALA BULUNAMADI
Sanık Vahap Varlı olay günü Fatma Uyanık ile olan bağlantısını kabul etti. Zanlı Fatma Uyanık'ı arabasına aldığını itiraf etti fakat cesedin yeri hala belli değil.
FATMA UYANIK OLAYI NEDİR?
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, 6 Ekim 2017'den beri haber alınamayan Fatma Uyanık'ı (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Varlı (47) ve oğlu Vahap'ın (24) yargılanmasına başlandı. Baba ve oğul, duruşmadaki savunmalarında, Fatma Uyanık'ı olay günü görmediklerini öne sürdü.
Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık, 5 Ekim 2017 tarihinde annesi Zahide Uyanık ile evden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Gece buradaki bağ evinde kalan anne- kız, sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Zahide Uyanık, ilçe merkezine döndü. Fatma Uyanık havanın kararmasına rağmen eve dönmeyince yakınları, aramaya çıktı. Sonuç alamayan aile, jandarma ve polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı; ancak Fatma Uyanık'a ait ize rastlamadı. Ekipler, bir süre sonra çalışmaları sonlandırdı. Ailenin başvurusu üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla geçen yıl ilçede bulunan Çevlik Göleti'nde tekrar arama başlatıldı. Karaman AFAD ekipleri ve Mersin'den gelen su altı polisi tarafından yapılan aramalarda da Fatma Uyanık'ın izine rastlanılmadı.
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