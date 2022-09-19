Türkiye'yi ayağa kaldıran olay

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 15 yaşındaki kızı Yasemin Salman'ı arayan anne Sevim Hanım'ın feryatları yürekleri dağladı. Kızını kaçırdığını iddia ettiği servis şoförü Nurettin Aslan ise, 15 yaşındaki Yasemin'le uygunsuz fotoğraflarının Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayınlanmasının ardından küçük kızın kaybıyla ilgili gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'da annesinin feryatlarıyla yürekleri dağlayan Yasemin Salman olayıyla ilgili detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran 15 yaşındaki Yasemin Salman isimli küçük kızın annesi Sevim Hanım, günlerdir kayıp olan kızının, servis şoförü Nurettin Aslan tarafından kaçırıldığını iddia etti.