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        Haberler Gündem Müdür yardımcısını başından vurdu! - Güncel haberler

        Müdür yardımcısını başından vurdu!

        Olay, Kocaeli'de meydana geldi. Kocaeli'deki bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan kişi silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Bugün ailesi, sevenleri 18 yıldır görev yaptığı okulda toplandı. Evlatları ağlayarak babaları ile vedalaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 22:30 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:33
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        Müdür yardımcısını başından vurdu!
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        Olay, Kocaeli'de meydana geldi.

        Kocaeli'deki bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan kişi silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

        Bugün ailesi, sevenleri 18 yıldır görev yaptığı okulda toplandı.

        Evlatları ağlayarak babaları ile vedalaştı.

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