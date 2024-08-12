Mudanya sahiline ceset vurdu
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sahilde ceset bulundu. 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
Giriş: 12.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:52
Mudanya'ya bağlı Halitpaşa Mahallesi Mustafakemalpaşa Caddesi üzerindeki Jandarma Sosyal tesislerinin önündeki kıyıda ceset bulundu.
Sahil güvenlik ekipleri cesedi sudan çıkardı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Savcılık, yakınları kayıp olanların güvenlik güçlerine başvurmalarını istedi.
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