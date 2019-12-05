05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mucize oyuncuları kimler? Mucize filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Show TV'de yayınlanacak olan 2015 yılı yapımı filmin yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül yapıyor. İşte Mucize filmi ile ilgili merak edilenler...
MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?
Talat Bulut - Muallim Mahir
Mert Turak - Aziz
Seda Tosun - Mızgin
Zafer Alpat - Zafer Ögretmen
Meral Çetinkaya - Hazar
Ali Sürmeli - Haydar
Serpil Gül - Güle'nin annesi
Berivan Kahraman - Sare
Büşra Pekin - Gülten (Güle)
Cezmi Baskın - İsa
Dilek Denizdelen - Rinde
Doğukan Polat - Feyzi
Erdem Yener - Celal
Erol Demiröz - Muhtar
Eylem Yıldız - Hanım
Haki Biçici - Minibüs şoförü
Çisil Oral - Kız
İlke Aycan Şener - Mahir'in kızı
Meriç Benlioğlu -
Metin Yıldız - Nevzat
Nazmi Kırık - Şemsettin
Nilgün Karababa - Bese
Nisa Melis Telli - Ceren (Mahirin kzı)
Özgür Özdemir -
Reyhan Ulu Ekinci - Şemsettinin eşi
Rosi Barbarosa - Hakim
Sinan Bengier - Hasan
Şenay Aksoy - Roşnanın annesi
Şenay Gürler - Cemile
Tansel Öngel - misafir oyuncu
Yıldız Kültür - Hene
Cihat Tamer - Milli Eğitim müdürü
Serhat Çağlayan
MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmin konusu 1960 yılında Mahir isimli öğretmenin İzmir'den doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatsa da, asıl işlenen konu engelli insanlara, engelli adayları insanların nasıl baktığı ve davrandığı ile ilgili.
Bir öğretmenin bir kişinin, bir kişinin bir ailenin ve dolayısıyla bir köyün belki de zincirleme olarak tüm dünyayı nasıl değiştirebileceğini de göstermekte. Tabi sadece öğretmen değil, aşkın da gücünü çok farklı bir biçimde işleyip göstermiş oluyor.
Filmde Mahir öğretmen ailesi ve çocuklarını geride bırakıp geri dönebilecekken zor olanı seçip kalıyor; üstüne üstlük, kendi cebinden parayla köye okul yaptırıyor ve kızları okula göndermeyen ve onları sadece bir mal olarak gören zihniyeti yıkmaya çalışıyor.
Aziz karakteri ise ilk başlarda köyün delisi gibi bir imaj veriyorken ve Mahir öğretmen de kendisinden korkarken zamanla, aslında onun da duygularının olduğunu ve herkes gibi hissettiğini ancak onlar gibi davranamadığını seziyor. Ona konuşmayı ve yazı yazmayı öğretiyor.
Filmin geneli Aziz'in diğer erkek kardeşleri için annelerinin kız isteme adetlerini esprili bir şekilde kullanıcıya sunarken, Aziz'in kendini normal bir birey olarak kabul ettirmeye başladığı bir dönemde bir talih kuşu konuyor.
Aziz için kız istemeye gidiliyor ve evleneceği kız, kardeşlerinin eşlerinin aksine her şeyiyle tam bir güzellik abidesi. Ancak bu hem Aziz hem de eşi için bir kâbus oluyor. Aziz'in durumu ve eşinin güzelliği diğer köy ahalisi tarafından çekilmeyince onlar da çareyi kaçmakta buluyor.
Aziz ve ailesi 7 yıl sonra iyileşmiş bir şekilde Muallim Mahir ile birlikte dönüyor ve bütün köy ahalisi buna şaşırıyor. Bu görüntüden sonra film sona eriyor.
MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Mucize filminin çekimleri, İzmir (Foça) ve Kars (Kağızman)'a bağlı bir köyde gerçekleştirilmiştir.
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