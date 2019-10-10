10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor konusu nedir? Şeklindeki sorular diziseverler tarafından merak konusu oldu. Her hafta perşembe günü FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?
Taner Ölmez: Ali
Onur Tuna: Ferman
Sinem Ünsal: Nazlı
Hazal Türesan: Beliz
Özge Özder: Kıvılcım
Murat Aygen: Tanju
Fırat Altunmeşe: Demir
Hayal Köseoğlu: Açelya
Bihter Dinçel: Selvi
Korhan Herduran: Güneş
Reha Özcan: Adil
MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?
Ali, taşra bir şehirde büyümüş yoksul bir ailenin oğludur. Sahip olduğu otizm ve savant sendromundan dolayı çevresi tarafından sürekli dışlanmış, ötekileştirilmiştir. İletişim kurmakta zorluk çeken Ali’nin hayatında iki dostu vardır. Biri abisi, ikincisi de tavşanı. İkisini de sırayla kaybeden Ali, tek bir temennide bulunur: İnsanlar ölmesin. Abisinin ölümünden sonra babası tarafından evlatlıktan reddedilen Ali, yetimhanede büyür. Savant sendromu nedeniyle tıp konusundaki yetenekleri muazzam olan Ali’yi keşfeden Doktor Adil, Ali’ye göz kulak olur. Tıp fakültesini kazanan ve birincilikle bitiren Ali, Doktor Adil’in başhekim olduğu İstanbul Özel Anka Hastanesi’nde asistan cerrah olarak işe başlar. Hastane yönetimindeki birkaç kişi Ali’nin hastalığı nedeniyle bu işe uygun olmadığını söylese de doktor Adil, Ali’nin arkasında durarak onu işe aldırır. Ali, hastanede geçirdiği süre içinde etrafındaki herkesi değiştirecektir.
MUCİZE DOKTOR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Mucize Doktor dizisi Hayat Hastanesi'nde çekiliyor. Hayat Hastanesi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer alıyor.
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