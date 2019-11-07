Mucize Doktor 9. bölüm fragmanları

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Mucize Doktor'un 9. bölüm fragmanları yayınlandı. Son bölümde Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizleşmiştir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır; Tanju'nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır. Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir. Yeni bölümde ise Hastanede işler karışıktır. Ali hakkında iki şikayet birden yapılınca yönetim kurulu acil gündemle toplanmaya karar vermiştir.

MUCİZE DOKTOR 9. BÖLÜM FRAGMANLARI

Ali sonunda aradığı bisikleti bulur. Ama Adil bu bisiklet fikrine hiç sıcak değildir. Hastanede işler karışıktır zaten; hakkında iki şikayet birden yapılınca yönetim kurulu acil gündemle toplanmaya karar vermiştir ve konu Ali’nin hastanedeki geleceğidir. Diğer tarafta Ferman eski bir hastasına yardım etme fırsatı yakalar ve Tanju’nun hastası da zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Herkes pişmanlıklarıyla yüzleşirken yönetim kurulu Ali için toplanır.

MUCİZE DOKTOR 9. BÖLÜM 1. FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI