Mucize Doktor 22. bölüm fragmanı

Mucize Doktor'un dün akşam ekranlara gelen bölümünde öleceğini düşündüğü için Ferman'a olan duygularını açan Nazlı'nın Ferman ile olan yüzleşmesi oldukça sancılı geçti. Nazlı Ferman ile yaptığı konuşmanın etkisindeyken, Ali bir cevap almak için geldi. Ancak Nazlı bir cevap vermeyince Ali büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Ali Ferman'dan aşk taktikleri alıyor. Bu sırada Ferman, Ali'ye bu kızın kim olduğunu sorunca Ali, Nazlı olduğunu söylüyor.

MUCİZE DOKTOR 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar.

Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister.

Salgından sağ salim kurtulabilmek için herk

MUCİZE DOKTOR 22. BÖLÜM FRAGMANI