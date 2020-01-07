Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusu dizinin geçen hafta yeni bölümünün ekranlara gelmemesi nedeniyle soruluyor. Mucize Doktor'un yeni bölümünden 2 fragman da yayınlandı. Heyecanın arttığı Mucize Doktor'da izleyici Nazlı'nın Ali'ye karşı olan duygularını itiraf edip bir ilişkiye başlamalarını bekliyor. Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Mucize Doktor 17. yeni bölümüyle 9 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak.

MUCİZE DOKTOR 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Demir’den aldığı aşk taktikleriyle Ali, Nazlı’ya karşı ilk kez atak oynamayı dener ama bu çok fena ters teper. Öte yanda Ferman’la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir.

Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür.

Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir. Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.