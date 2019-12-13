Mucize Doktor 14. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Heyecan dolu bir bölümün geride kaldığı Mucize Doktor'ta akşama damga vuran olay, bir zamanların fenomen dizisi Doktorlar'da yer alan ve Yasemin Özilhan'ın hayat verdiği Ela karakterinin diziye dahil olması oldu. Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı ve 14. son bölüm özeti haberimizde.

MUCİZE DOKTOR 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferman’ın sırrını öğrenen ve onunla hiç kimseyle yakınlaşmadığı kadar yakınlaşan Ali yeni abisini bulduğunu sanır. Ama Ferman ondan bütün öğrendiklerini kendine saklamasını ister.

Gerçeği söylememek Ali için zaten zorlu bir görevdir; bir de üstüne Nazlı ve Adil onu Ferman’la aralarında geçenler hakkında sorguya çekince iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir.

Diğer tarafta, vakasını garip bir şekilde kişiselleştiren Demir, kendini tekrar Tanju’nun radarında bulur. Nazlı, Ferman ve Beliz arasında geçenler yüzünden kendini suçlar. Ferman sonunda bütün hikayesini Beliz’le Ali’ye ayrı ayrı anlatır.

Ali daha önce hiç tatmadığı acı bir duyguyla tanışır. Ve bu geç gelen dürüstlüğün Beliz-Ferman ilişkisini kurtarıp kurtarmayacağı belirsiz kalır.