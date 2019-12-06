Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Mucize Doktor'un 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Ali'nin dokunmaya çalışması bir hastanın yaptığı yüzünden büyük bir soruna neden oldu. Ali'nin dövülmesi ile sonuçlanan olayda, Ferman Ali'yi kurtardı ve sırrını ona açıkladı. Ferman'ın serebral palsi sendromlu bir kardeşi var. Duygusal anlar yaşayan Femran'ı Ali sarılarak teselli etti. Böylece Ali ilk kez birine dokunmuş oldu. Yeni bölümde ise Ferman Ali'den öğrendiklerini unutmasını isterken, Ali ise Ferman'a kendisini kardeşinin yerine koyup koymadığını soruyor. Bu gerçek Ali ile Ferman arasında yeni ve derin bir ilişkinin başlamasına mı neden olacak? İşte Mucize Doktor 13. bölüm özeti 14 . bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 13. BÖLÜM ÖZETİ

Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir. Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.

MUCİZE DOKTOR 14. BÖLÜM FRAGMANI