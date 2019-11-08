08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mucize Doktor 9. son bölümünde, Ali ile Ferman'ın yüzleşmesi damga vurdu. Ali hakkındaki 3 şikayet nedeniyle kurula çıktı ve hastaneden atılma riskiyle karşı karşıya geldi. Ferman, başhekimlik için ceza almayı göze alarak Ali'yi kurtardı. Ancak bu durum Ferman'ın radikal bir karar almasına neden oldu. Ferman, Adil hocayı tehlikeye attığı için Ali'yi patolojiye almaya karar verdi. Ali'nin ise Ferman'a neden beni sevmiyorsunuz? diye sorması ve Ferman'ın cevap verememesi damga vurdu. İstenmediğini düşünen Ali olanlara isyan etti.
Mucize Doktor 10. yeni bölüm fragmanı ve 9. son bölüm özeti haberimizde.
MUCİZE DOKTOR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MUCİZE DOKTOR 9. SON BÖLÜM ÖZETİ
Ali sonunda aradığı bisikleti bulur. Ama Adil bu bisiklet fikrine hiç sıcak değildir. Hastanede işler karışıktır zaten; hakkında iki şikayet birden yapılınca yönetim kurulu acil gündemle toplanmaya karar vermiştir ve konu Ali’nin hastanedeki geleceğidir.
Diğer tarafta Ferman eski bir hastasına yardım etme fırsatı yakalar ve Tanju’nun hastası da zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Herkes pişmanlıklarıyla yüzleşirken yönetim kurulu Ali için toplanır.
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