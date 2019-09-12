Mucize Doktor 1. son bölümü izleyicisi ile buluştu. The Good Doctor dizisinden uyarlama olan Mucize Doktor'un ilk bölümüne sosyal medyada yorum yağdı. Başrolünü Taner Ölmez'in aldığı dizinin son bölümünde Ali Vefa, cerrah olmak istediğini söylüyor.

MUCİZE DOKTOR 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 1. son bölümünün arından 2. yeni bölüm fragmanı da FOX TV ekranlarında yayınlandı. Ali Vefa zorlu bir ameliyata giriyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Perşembe akşamları yayınlanacak olan Mucize Doktor dizisinin konusu, Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.