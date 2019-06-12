Muammer Güler, Dink davasında ifade veriyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, eski İçişleri Bakanı ve eski İstanbul Valisi Muammer Güler adliyeye geldi. Dink davasına tanık olarak ifade veriyor.