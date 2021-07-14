MTV ödeme nasıl yapılır? MTV Ödeme tarihi ne zaman? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Motorlu Taşıt sahibi olanlar yılda iki kez Ocak ve Temmuz ayında vergi ödemesini gerçekleştiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı ikinci MTV ödeme tarihlerini 1-31 Temmuz olarak belirledi. Peki, 2021 MTV hesaplama nasıl yapılır?

MTV ÖDEME HESAPLAMA EKRANI

Motorlu Taşıt Vergisi 2021 zam oranlarına göre araç sahiplerinin ne kadar ödeme yapacağı MTV hesaplama ekranı üzerinden öğrenilecek.

MOTORLU TAŞI VERGİSİ MTV ÖDEME NASIL YAPILIR?

İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesi ‘ivd.gib.gov.tr’ üzerinden şifre girmeden ‘MTV ödeme’ alanına, plaka ve TC kimlik numarasını yazarak borçlarını ödeyebilir.

MTV ÖDEMELERİ İÇİN TIKLAYIN

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) mobil uygulaması üzerinden de 02:00-22:00 saatleri arasında kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor. Ayrıca TC kimlik numarasıyla e-Devlet üzerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV borcunu ödemek mümkün.

MTV YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yapılandırma yasası MTV borcunu da kapsıyor. Geçmiş dönemden borcu olanların 31 Ağustos’a kadar başvuru yapması gerekiyor. Yapılandırmadan faydalananlar gecikme ceza ve faizinden kurtulacak.

BORÇ YAPILANDIRMA İÇİN TIKLAYIN

Enflasyona göre hesaplanacak küçük bir fark anaparaya eklenecek. Neredeyse eski borcun anaparası ödenerek borç kapatılabilecek. Son güne kalmadan İnteraktif Vergi Dairesi’nden (ivd.gib.gov.tr) yapılandırmaya başvuru yapılabilir.