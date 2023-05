Hollywood'da devam eden senaristler grevi nedeniyle engellerle karşılaşan MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

2023 MTV Film ve TV Ödülleri, Hollywood'da süren yazarlar grevi nedeniyle bir dizi engelle karşılaştı. Önce programın sunuculuğunu üstlenecek olan Drew Barrymore greve destek vermek amacıyla görevden çekildi... Ardından Amerika Yazarlar Birliği'nin bazı üyelerinin, etkinliğin yapılacağı alanda grev yapmayı planladıkları belirtildi.

Bunun üzerine pazar günü canlı yayınla takdim edilmesi planlanan ödüller, grev nedeniyle önceden kaydedilmiş özel bir programla sahiplerine verildi. 2023 MTV Film ve TV Ödülleri'ni kazananlar şu şekilde:

EN İYİ FİLM

Avatar: The Way of Water

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Nope

Scream VI - KAZANAN

Smile

Top Gun: Maverick

EN İYİ DİZİ

Stranger Things

The Last of Us - KAZANAN

The White Lotus

Wednesday

Wolf Pack

Yellowstone

Yellowjackets

FİLM DALINDA EN İYİ PERFORMANS

Austin Butler, Elvis

Florence Pugh, Don’t Worry Darling

KeKe Palmer, Nope

Michael B. Jordan, Creed III

Tom Cruise, Top Gun: Maverick - KAZANAN

DİZİ DALINDA EN İYİ PERFORMANS

Aubrey Plaza, The White Lotus

Christina Ricci, Yellowjackets

Jenna Ortega, Wednesday - KAZANAN

Riley Keough, Daisy Jones & The Six

Sadie Sink, Stranger Things

Selena Gomez, Only Murders in the Building

EN İYİ KAHRAMAN

Diego Luna, Andor

Jenna Ortega, Wednesday

Paul Rudd, Ant-Man & The Wasp: Quantumania

Pedro Pascal, The Last Of Us - KAZANAN

Tom Cruise, Top Gun: Maverick

EN İYİ KÖTÜ KAHRAMAN

Elizabeth Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness - KAZANAN

Harry Styles, Don’t Worry Darling

Jamie Campbell Bower, Stranger Things

M3GAN, M3GAN

The Bear, Cocaine Bear

EN İYİ KOMEDİ PERFORMANSI

Adam Sandler, Murder Mystery 2 - KAZANAN

Dylan O’Brien, Not Okay

Jennifer Coolidge, Shotgun Wedding

KeKe Palmer, Nope

Quinta Brunson, Abbott Elementary

EN İYİ DÖVÜŞ SAHNESİ

Brad Pitt (Ladybug) vs. Bad Bunny (The Wolf), Bullet Train

Courteney Cox (Gale Weathers) vs. Ghostface, Scream VI - KAZANAN

Jamie Campbell Bower (Vecna) vs. Millie Bobby Brown (Eleven), Stranger Things

Keanu Reeves (John Wick) vs. Everyone, John Wick 4

Escape from Narkina 5, Andor

EN KORKUTUCU PERFORMANS

Jennifer Coolidge, The White Lotus - KAZANAN

Jesse Tyler Ferguson, Cocaine Bear

Justin Long, Barbarian

Rachel Sennott, Bodies Bodies Bodies

Sosie Bacon, Smile

EN İYİ İKİLİ

Camila Mendes + Maya Hawke, Do Revenge

Jenna Ortega + Thing, Wednesday

Pedro Pascal + Bella Ramsey, The Last Of Us - KAZANAN

Simona Tabasco + Beatrice Grannò – The White Lotus

Tom Cruise + Miles Teller – “Top Gun: Maverick

EN İYİ ŞARKI

Demi Lovato, Still Alive (Scream VI)

Doja Cat, Vegas (Elvis)

Lady Gaga, Hold My Hand (Top Gun: Maverick)

OneRepublic, I Ain’t Worried (Top Gun: Maverick)

Rihanna, Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever)

Taylor Swift – Carolina (Where The Crawdads Sing) - KAZANAN

EN İYİ RAKİP DİZİSİ

All-Star Shore

Big Brother

RuPaul’s Drag Race: All-Stars - KAZANAN

The Challenge: USA

The Traitors

EN İYİ MÜZİK BELGESELİ

Halftime

Love, Lizzo

Selena Gomez: My Mind & Me - KAZANAN

Sheryl

The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s American Pie

