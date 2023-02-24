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MTA diri fay hattı haritası: 2023 Türkiye'de deprem riski en yüksek olan iller ve ilçeler

MTA diri fay hattı haritası ile 2023 Türkiye'de deprem riski olan iller ve ilçeler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 11 ili vururken, meydana gelen felaketten milyonlarca kişi etkilendi. Yaşanan deprem felaketinin ardından Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası sorgulaması sıklaştı. Türkiye aktif fay hatları haritasına göre Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. İşte 2023 Türkiye'de deprem riski olan iller ve ilçeler

Giriş: 24.02.2023 - 21:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki büyük deprem ile sarsıldı. Büyük deprem felaketinin ardından Türkiye deprem riski haritası gündeme geldi. MTA yenilenmiş Türkiye diri fay hattı haritasını yayınladı. Buna göre; Türkiye'de 45 ilde bulunan 485 diri fay 5,5 ve üzerinde deprem üretebilir. İşte Türkiye'nin en riskli deprem bölgeleri...

  • DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE, HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

    Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son buluyor. 

    Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

  • KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

    AFAD tarafından edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. 

    Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

  • BATI ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

    Ege Bölgesi’ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan bazı diri fay hatları bulunmaktadır. Bu fay hatlarına uyum gösteren deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'in içine alır. Ayrıca Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları’nın uzey eteklerinde de faylar uzamaktadır. 

  • İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR!

    MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

  • MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

  • YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

  • MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER

    Adıyaman- Gölbaşı

    Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

    Ankara- Şereflikoçhisar

    Antalya- Demre

    Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

    Balıkesir- Gönen, Manyaz

    Batman-Kozluk

    Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

    Elazığ- Palu, Sivrice

    Erzincan- Üzümlü

    Eskişehir- İnönü

    Antep - İslahiye

    Hakkari- Şemdinli

    Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

    Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

    İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

    Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu

    Kayseri- Talas, Yeşilhisar

    Kırıkkale- Keskin

    Kırşehir- Akpınar, Mucur

    Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

    Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

    Kütahya- Gediz, Simav

    Malatya- Akçadağ

    Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

    Mersin- Çamlıyayla, Mut

    Muğla- Menteşe, Milas

    Muş- Korkut, Varto

    Niğde- Altunhisar, Bor

    Osmaniye- Düziçi, Toprakkale

    Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

    Urfa-Bozova

    Siirt- Eruh

    Şırnak- Beytüşşebap

    Sivas- Altınyayla, Yıldızeli

    Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye

    Van- Çaldıran, Özalp

    Yalova- Altınova, Çınarcık

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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