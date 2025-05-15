MTA diri fay haritası 2025: Türkiye'de deprem riski olan iller hangileri? İşte Türkiye deprem risk haritası
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, aktif fay hatları nedeniyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen deprem, MTA yenilenmiş diri fay haritası ve AFAD deprem riski haritasını gündeme getirdi. MTA Diri Fay Haritası'na göre 45 ilde bulunan 485 diri fay 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme potansiyeline sahip olduğu biliniyor. Peki, "Türkiye'de deprem riski olan iller hangileri? Az riskli deprem bölgeleri neresi?" İşte Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile yenilenmiş diri fay haritası...
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Konya'da meydana gelen deprem başta Ankara olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Meydana gelen depremin ardından, az riskli ve deprem riskinin yüksek olduğu iller merak konusu oldu. Türkiye Diri Fay Haritası'na göre Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il ve 110 ilçe bulunuyor. AFAD Türkiye deprem risk haritasını paylaşırken, birinci, ikinci, üçüncü dereceden riskli deprem bölgeleri açıklık kazanmış oldu. Peki, "Türkiye’de deprem riski olan iller hangileri?" İşte detaylar...
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45 İL ÜZERİNDE 110 İLÇE BULUNUYOR!
Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.
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DİRİ FAY ÜZERİNDE BULUNAN İLLER
AKSARAY,
AYDIN,
BALIKESİR,
BOLU,
BURDUR,
BURSA,
BİNGÖL,
DENİZLİ,
ESKİŞEHİR,
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ERZİNCAN,
ERZURUM,
HAKKARİ,
HATAY,
İZMİR,
KAHRAMANMARAŞ
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MANİSA,
MUĞLA,
KOCAELİ,
KONYA,
OSMANİYE,
SAKARYA,
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TOKAT’ın yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde.
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BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
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İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
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ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
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EN AZ RİSKLİ BÖLGELER
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.