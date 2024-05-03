2024 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi sınavı 3 Mart tarihi itibarıyla tamamlandı. Sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulmasının ardından MSÜ tercih süreci 3 Nisan'da başladı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu'na girmeye çalışan adaylar MSÜ tercihlerinin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. İşte, konuya dair detaylar...
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3 Mart tarihinde gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na toplamda 716 bin 522 aday katıldı. Sonuçlar açıklandı ve şimdi adaylar tercih sürecine girdi. Peki, adaylarca merak edilen Milli Savunma Üniversitesi tercih dönemi ne zaman tamamlanacak? İşte, 2024 MSÜ tercih sonuçları tarihi...
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MSÜ 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında MSÜ tercih tarihlerine de değinildi. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
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Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.
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MSÜ TERCİH EKRANI 2024
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:
ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.
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MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının kesin açıklanma tarihi belirsiz olsa da geçmiş yılların verilerine bakıldığında, tercih sonuçlarının önümüzdeki Haziran ayında duyurulması muhtemel görünüyor.