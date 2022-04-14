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MSÜ sınavına kaç kişi girdi, kaç kişi katıldı? 2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ bu yıl kaç kişi alacak? MSÜ kontenjanları!

MSÜ sınavına kaç kişi girdi, 2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ bu yıl kaç kişi alacak?

MSÜ sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. 27 Mart tarihinde gerçekleştirlen sınava katılım sağlayan binlerce aday “MSÜ bu yıl kaç kişi alacak?” sorusuna yanıt aradı. 2022 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri TSK bünyesinde eğitim almak isteyen adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MSÜ sınavına kaç kişi girdiğini araştırmaya başladı. İşte, tüm detaylar…

14.04.2022 - 09:12 | Güncelleme: GÜNDEM

  • MSÜ sınav sonuçlarının ÖSYM AİS üzerinden yayınlanmasının ardından sınava katılım sağlayan aday sayısı merak konusu oldu. ÖSYM ve Milli Savunma Üniversitesi iş birliği ile 81 il genelinde geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen MSÜ sınavına 451 bin 272 kişi katılım sağlamıştı. 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından TSK bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday “2022 MSÜ sınavına kaç kişi girdi, MSÜ bu yıl kaç kişi alacak?“ sorusuna yanıt aradı. İşte, MSÜ kontenjanları ve konuyla ilgili merak edilenler...

  • MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Nisan Perşembe günü yani bugün ÖSYM AİS giriş ekranı üzerinden erişime açıldı.

    ÖSYM MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • 2022 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

    Geçtiğimiz yıllarda yapılan MSÜ sınavlarına 450 bini aşkın aday katılım sağlamıştı.  2022 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi girdi soruları araştırılırken ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleşen MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapılmadı. 

  • MSÜ SINAVINA GEÇTİĞİMİZ YILLARDA KAÇ KİŞİ KATILMIŞTI?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020 MSÜ sınavına 451 bin 272 kişi katılım sağladı. Geçtiğimiz 2021 yılında ise ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla gerçekleşti.

  • MSÜ BU YIL KAÇ KİŞİ ALACAK?

    Bu yıl düzenlenecek sınava 400 bin civarında başvurunun yapıldığı ve sınava katılım sağlayan aday sayısının 350 ila 400 bin arasında olacğaı tahmin edilirken, MSÜ’nün bu yıl kaç kişi alacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

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