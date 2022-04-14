MSÜ sınav sonuçlarının ÖSYM AİS üzerinden yayınlanmasının ardından sınava katılım sağlayan aday sayısı merak konusu oldu. ÖSYM ve Milli Savunma Üniversitesi iş birliği ile 81 il genelinde geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen MSÜ sınavına 451 bin 272 kişi katılım sağlamıştı. 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından TSK bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday “2022 MSÜ sınavına kaç kişi girdi, MSÜ bu yıl kaç kişi alacak?“ sorusuna yanıt aradı. İşte, MSÜ kontenjanları ve konuyla ilgili merak edilenler...