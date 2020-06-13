MSÜ sınavında maske takmak zorunlu mu? MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak? MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? soruları adayların gündeminde. Tüm sene hazırlıklarını yapan adaylar şimdi MSÜ sınavına girecek ve ter dökecek. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 81 ildeki 94 sınav merkezinde gerçekleştirilecek ve sınava 451 bin aday girecek. İşte 2020 MSÜ sınavına dair detaylar...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MSÜ sınavı saat 10.00'da başlayacak. Adaylar sınav saatinden 1 saat 15 dakika önce sınav binalarının önünde olmalılar. Sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan test uygulanacak ve süre 135 dakika olacak. Sınav sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2020

MSÜ sınav giriş belgesini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak alabilirsiniz.

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MSÜ SINAVINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

ÖSYM olarak sınav için tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildiren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri şöyle anlattı:

"Sınavın gerçekleştirileceği 81 ilde bulunan 94 sınav merkezindeki sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve dezenfekte edildi.

Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak. Bina girişinde adaylar ve görevlilere el dezenfektanı uygulanacak, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlilerinin tamamına lateks eldiven dağıtılacak. Sınav evrakı dağıtan görevliler de lateks eldiven kullanacak. Adaylar, sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecekler."

Adaylara, sosyal mesafenin korunması için sınava en fazla bir yakınlarıyla gelmeleri uyarısında bulunan Aygün, ayrıca adayların sınava giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini unutmamaları gerektirdiğini de hatırlattı.