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        Haberler Gündem MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama

        MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2024 MSÜ sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı!

        MSÜ sınav yerleri giriş belgesi için geri sayım başladı. 3 Mart'ta düzenlenecek Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular 30 Ocak'ta tamamlandı. Artık sınava sayılı günlerin kalmasıyla adaylar "MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, MSÜ 2024 sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 11:21 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:21
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        • 1

          ÖSYM sınav takvimine göre; 2024 MSÜ sınav tarihi belli oldu. Mart ayında gerçekleştirilecek sınava kısa bir süre kalmasıyla ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusuna odaklanıldı. Sınava katılacak adaylar sınav belgelerini nasıl indireceğini ve sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

        • 2

          MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

          MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Sınava günler kala sınav giriş belgeleri araştırılıyor. Sınav yerleri ve giriş belgeleriyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Önceki dönemlere bakıldığında sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta öncesinde erişime açılması bekleniyor.

        • 3

          MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içerisinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır.

          Adayların, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurması zorunludur. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Adaylar belge üzerindeki fotoğrafının görünür olmasına dikkat etmelidir.

        • 4

          Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç belgede herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır, aksi takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

          Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

        • 5

          MSÜ SINAVI NE ZAMAN VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

          Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav süresi 165 dakika olacak. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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