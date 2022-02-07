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MSÜ başvuru tarihleri 2022: MSÜ başvuruları ne zaman bitecek, ücreti ne kadar ve şartları neler?

MSÜ başvuru tarihleri 2022: MSÜ başvuruları ne zaman bitecek?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ile ilgili detaylar ÖSYM tarafından açıklandı. MSÜ başvuruları 13 Ocak 2022 tarihinde başlamıştı. Adaylar MSÜ son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ son başvuru tarihi ve para yatırma hakkında detaylar...

07.02.2022 - 11:02 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı başvurularında son güne yaklaşılıyor. ÖSYM, 2022 MSÜ başvurusu yapmak isteyen adayları son başvuru günü için uyardı. ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılan başvurular 13 Ocak'ta başlamıştı. Peki MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor ve nasıl yapılır?

  • MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

    ÖSYM 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tarihini ve başvuru takvimini duyurdu.

    27 Mart 2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan sınavın başvuruları ise 13 Ocak-09 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

  • Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 13 Ocak 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

  • MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    MSÜ başvuru ücreti 130 TL olacak. Geç başvuru günü ise sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

    Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

  • MSÜ SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

    Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

    Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

    ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

    Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

    Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.

    Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

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