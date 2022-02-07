Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı başvurularında son güne yaklaşılıyor. ÖSYM, 2022 MSÜ başvurusu yapmak isteyen adayları son başvuru günü için uyardı. ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılan başvurular 13 Ocak'ta başlamıştı. Peki MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor ve nasıl yapılır?