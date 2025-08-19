Habertürk
        Haberler Magazin MSG: Türkiye müzik sektörü için dönüm noktası

        MSG: Türkiye müzik sektörü için dönüm noktası

        Uzun zamandır süren Spotify krizi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çözüme ulaştırıldı. Başkanının Ferhat Göçer'in olduğu MSG, yaptığı açıklamada; "Türkiye müzik sektörü için dönüm noktası" ifadesine yer verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 20:42 Güncelleme: 19.08.2025 - 21:23
        Uzun zamandır süren Spotify krizi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çözüme ulaştırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile Türkiye Temsilcisi Mithat Özbek ve beraberlerindeki heyetle bir araya geldikleri toplantının ayrıntılarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

        Başkanının Ferhat Göçer'in olduğu MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

        "HEYECANLA KARŞILIYORUZ"

        Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un, global müzik platformu Spotify ile Türkiye müzik ekosistemi adına attığı adımları büyük bir heyecanla karşılıyoruz! Bakanımızın açıklaması şu şekilde: Müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık.

        Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify’dan hak ettiği desteği alması için kısa sürede somut ilerlemeler kaydedeceğiz. Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026’da İstanbul’da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek. Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul’da açılışını yapacağımız müzik zirvesinden önemli sonuçlar bekliyoruz.

        Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024’te 2.8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor. Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye’nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz.

        MSG olarak, eylül ayında düzenlenecek müzik zirvesinden çıkacak kararlarla sektörümüzün daha da güçleneceğine olan inancımız tam. Müziğimizin geleceği için atılan bu değerli adımlardan dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.

        Spotify masaya oturdu
        #msg
        #Spotify
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı

