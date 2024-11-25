MSB: PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış olmadığı vurgulanarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son… pic.twitter.com/ahrNeTQDIJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2024 *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.