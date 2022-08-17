MSB paylaştı! Türk İHA'sı 'Komşu'yu böyle yakaladı!

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Karaburun/İzmir kuzeyinde, 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" ifadeleri yer aldı.

Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türkiye'ye ittiği o anlar kameraya yansıdı.