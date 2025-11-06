Habertürk
        Haberler Gündem MSB: Hudut hattında 32 kilo 276 gram uyuşturucu ele geçirildi

        MSB: Hudut hattında 32 kilo 276 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında 32 kilo 276 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 21:29 Güncelleme: 06.11.2025 - 21:29
        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Hakkari hudut hattında yaptığı arama tarama faaliyetleri sonucunda 32 kilo 276 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Milli Savunma Bakanlığı
