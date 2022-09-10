Edirne hudut hattında operasyon

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız Edirne hudut hattında; 967 adet uyuşturucu hap, 13 bin gram esrar ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."