Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik MSB'den tank ve topçu birlikleri paylaşımı | SON DAKİKA HABERLERİ

        MSB'den tank ve topçu birlikleri paylaşımı!

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait topçu ve tank birliklerinin harekat alanlarından görüntülerini paylaştı. Video, kısa zamanda kullanıcılardan büyük ilgi gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:40 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB'den tank ve topçu birlikleri paylaşımı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vur, topun dağları dövsün, yer gök inlesin. Sen ki bu şanlı milletin askerisin, bütün cihan seni dinlesin. Yurt içi ve sınır ötesinde gece gündüz demeden terör ve teröristle mücadelesini fedakarca sürdüren tüm kahramanlarımıza selam olsun" ifadeleri kullanıldı.

        AA'da yer alan habere göre paylaşımda, TSK'nın tank ve topçu birliklerinin harekat alanlarından görüntüleri yer aldı. Video sosyal medyada kısa zamanda büyük ilgi gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #MSB
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Dev derbinin 11'leri
        Dev derbinin 11'leri
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Çocukların sağlığını tehlikeye atan o ürünler toplatılıyor
        Çocukların sağlığını tehlikeye atan o ürünler toplatılıyor
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Habertürk Anasayfa