MSB'den tank ve topçu birlikleri paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vur, topun dağları dövsün, yer gök inlesin. Sen ki bu şanlı milletin askerisin, bütün cihan seni dinlesin. Yurt içi ve sınır ötesinde gece gündüz demeden terör ve teröristle mücadelesini fedakarca sürdüren tüm kahramanlarımıza selam olsun" ifadeleri kullanıldı.

REKLAM advertisement1

AA'da yer alan habere göre paylaşımda, TSK'nın tank ve topçu birliklerinin harekat alanlarından görüntüleri yer aldı. Video sosyal medyada kısa zamanda büyük ilgi gördü.

Vur, topun dağları dövsün, yer gök inlesin!



Sen ki bu şanlı milletin askerisin, bütün cihan seni dinlesin.



Yurt içi ve sınır ötesinde gece gündüz demeden terör ve teröristle mücadelesini fedakârca sürdüren tüm Kahramanlarımıza selam olsun. 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/D5nb5SzdrU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2024