Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos celbi askerlik yerleri ve sevklerin açıklanacağı tarihi duyurdu. Ağutos celbi askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sevk belgeleri sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alınabilecek. Peki, "2023 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte MSB askerlik yeri sorgulama ekranı...
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Vatani görevini yapmak üzere Ağustos ayı itibarıyla askere gidecek olanlar, Ağustos celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ağustos celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi ilan etti. Peki, "2023 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
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ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.
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Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak olan askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir.
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YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ
Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023
Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023
Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.