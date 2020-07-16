Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilirken terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

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