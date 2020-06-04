MS (Multipl Skleroz): Fazla sayıda sertleşmiş doku denilmesi kelime anlamını ifade eder. Beyin ile omurilikte ak maddenin tutulmasını sağlayan aşırı fazla ve sarı, gri renkte Magnetik Rezonans (MR) da oluşan plakların ortaya koyduğu bulgu ve belirtilerin oluşturduğu bir hastalık veya hastalık gruplarıdır. Ataklar %85 kişide ortaya çıkar ancak %15'lik bir kısımda ataklar oluşmaz. Sinir sistemini etkileyerek bir yıllık süreçte belirtiler göstermeye başlar. 20 ile 40 yaşlarda daha çok kadınlarda seyreden bir hastalıktır. Çocuklarda ve yaşlılarda nadiren ortaya çıkmaktadır.
Hastaların yeni belirtiler ve eski belirtilerin artması ile ortaya çıkan yüksek ateş belirtisi olmayan 24 saat ile 1 gün arasında süren ataklar oluşur. Bu atakların ilki pek fark edilmez. Çünkü iyileşebilir ve kaybolabilir. Gözde bir atağın olması ile normal seyredebilir ve atağın olması kendiliğinden iyileşir ve bu durum fark edilemeyebilir. Hastalık 100.00 de bir sıklıkta oluşabilmektedir. Nadir olarak kalıtımsal bir şekilde ortaya çıkabilmektedir.
MS hastalığı bazı durumlarda kalıtsal olarak çıkmakta ancak az ihtimal olarak görülmektedir. Bağışıklık sisteminin güçsüzleştiğinde beyindeki sinir kılıflarına saldırarak tahribata neden olmaktadır. Bol miktarda sinir hücresi olmasıyla bu durumu telafi edebilmektedir. İlerleyen dönemlerde sinir yedeği kalmadığı zaman oluşan ataklar ile kalıcı bir engellilik oluşma durumu artmaktadır.MS görülme oranı düşük oranlarda olan ülkelerden yüksek oranda olan yerlere veya tam tersine azalma ya da çoğalma görülebilmektedir.
MS hastalığı belirtileri nelerdir?
MS hastalığında özel bir belirti ortaya çıkmaz görülen belirtiler diğer sinir hastalıklarında da bulunmaktadır. Beyinde oluşan plakların bulunulan yerde artış ya da azalma olması ile belirir.
Hastalığın teşhisi zor koyulmaktadır. Bir çok belirti bir arada olması halinde teşhis koymak daha kolaylaşır.İlk atak sonrasında takibe alınan hastaların verdiği bilgiler ile takip edilerek teşhis koymaya çalışılır. İlk atak üstünden 3 ay ya da 2-3 sonrası atak geçirmesi beklenir.
Teşhis koymak için MR, uyarılmış potansiyeller,beyin omurilik sıvısı gibi yöntemler uygulanarak teşhis koymaya yardımcı olunması sağlanmaktadır.
MS hastalığı uzun süren ve devamlılık arz eden bir hastalıktır. İlk ataklar iyileşebilir bazı ataklar ise tekrar ederek devam edebilir.
MS Tedavisi
MS hastalığı beslenme nasıl olmalıdır?
Beslenme; sebze ve meyve ağırlıklı olmalı, katı yağ yerine sıvı yağlar tüketilmeli, kalsiyum ve D vitamini alınması sağlanmalıdır. Aşırı güneşe çıkmamalıdırlar. Sigara ve alkol kullanılmaması önerilir. Gebelik risk taşımaktadır; ancak ilaç tedavisi ile kontrollü bir şekilde gebe kalınması sağlanabilmektedir. Yorucu işler yapmamalıdırlar. Evlenip çocuk sahibi olabilirler. Askerlik yapamazlar. MS merkezleri ile sosyal hayata katılmaları sağlanmaktadır.
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