18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Demirkaya, Multipl Skleroz (MS) hastalığının kadınlarda erkeklere göre daha fazla görüldüğünü belirterek, "Artık 10'un üzerinde tedavi ilacımız var. Her hastalığın farklı dönemleri oluyor, her döneminde devreye girebiliyoruz." dedi.
Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz kongresi için Antalya'ya gelen Demirkaya, bu hastalığa genetik ve çevresel etmenlerin neden olabildiğini, bazı enfeksiyonların da bu konuda tartışıldığını söyledi.
Sigara, obezite, D vitamini düşüklüğünün de hastalığı tetikleyebildiğini aktaran Demirkaya, kuzeye ve güneye gidildikçe MS'in görülme sıklığının arttığını dile getirdi.
MS üzerine bilimsel çalışmalar yürütüldüğüne işaret eden Demirkaya, şunları kaydetti: "Türkiye'de 70 bin civarında MS hastası olduğunu düşünüyoruz. Hastalığın 20-40 yaş aralığında ortaya çıktığını biliyoruz. İlk atağını o yaşlarda yapıyor. Kadınlar da üç kat fazla olması nedeniyle maalesef doğurganlık çağında yakalanıyorlar."
"ARTIK 10'UN ÜZERİNDE İLACIMIZ VAR"
Demirkaya, MS'in öldürücü, bulaşıcı veya bir akıl hastalığı olmadığını, uzun süre tedavi gerektirdiğini ifade etti.
Kadınların MS hastalığından tedirgin olduğuna değinen Demirkaya, "Hastalarımızda en çok rastladığımız, 'Acaba MS çocuğuma da geçer mi? Evlilik düşünüyorum çocuğum olur mu?' kaygısı var. Genetik geçişi olan bir hastalık değil ama genetik yatkınlığı olan bir hastalıktır. MS'li hastalarımızın çocukları da MS'li olacak diye bir durum yok. Ama MS olmayan ailelere göre görülme riski biraz daha yüksek" diye konuştu.
Kadınların doğum yapmasının hastalığı kötüleştirdiği ya da iyileştirdiği yönünde bir veri olmadığını belirten Demirkaya, bazı ailelerde de "doğumun kadının vücudunu yenilediği ve hastalığı atabileceği" düşüncesi olduğunu ancak bu düşüncenin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
MS'in her aşamasında müdahil olabildikleri tedavi seçenekleri olduğuna dikkati çeken Demirkaya, "Artık 10'un üzerinde tedavi ilacımız var. Her hastalığın farklı dönemleri oluyor, her döneminde devreye girebiliyoruz. Gelecekte de birkaç yıl içerisinde yeni ilaçların eklenmesini bekliyoruz" dedi.
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