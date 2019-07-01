On Numara 1 Temmuz sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 881. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Geçen hafta 10 bilen 2 kişi 161 bin lira ikramiyenin sahibi oldu. 9 bilen 108 kişi bin 997'şer lira aldı. İşte, MPİ 1 Temmuz çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 1 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 01 - 04 - 18 - 19 - 20 - 21 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 37 - 41 - 42 - 49 - 54 - 58 - 64 - 69 - 76 - 78 - 80

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 25 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI: 05 - 11 - 17 - 18 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 - 31 - 34 - 36 - 37 - 39 - 44 - 46 - 48 - 49 - 63 - 68 - 74 - 79

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: DENİZLİ / PAMUKKALE - KAYSERİ / KOCASİNAN

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 161.709,40 TL 9 bilen kişi sayısı : 108 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.997,25 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.073 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 104,05 TL 7 bilen kişi sayısı : 20.355 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,20 TL 6 bilen kişi sayısı : 119.676 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 169.478 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

MPİ 1 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları