Mozart’ın keman konçertosu AKM'de

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO), DenizBank’ın klasik müziğe verdiği destekle hayat bulan konser serisinin bu ayki ilk konseri, 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek. Şef Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek konserde, Wolfgang Amadeus Mozart’ın sevilen senfoni ve keman konçertolarından oluşan özel bir repertuvar yer alıyor. Gecenin solisti ise genç keman virtüözü Naz İrem Türkmen olacak.

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İDSO Denizbank Nisan ayı konser serisinin sonuncusu ise 25 Nisan 2025 Cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleşecek. Konserde, 2023 Mahler Şeflik Yarışması birincisi İtalyan şef Giuseppe Mengoli yönetimindeki orkestra, iki değerli soliste eşlik edecek. Gecede W.A. Mozart’ın “Beşinci Keman Konçertosu”, keman virtüözü Önder Baloğlu’nun yorumuyla seslendirilecek. Programın ikinci yarısında ise Gustav Mahler’in “Dördüncü Senfoni”si, soprano Ceren Aydın’ın eşsiz sesiyle AKM sahnesinde hayat bulacak.