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        Haberler Yaşam Mozart için yapılandan esinlendi, Neşet Ertaş adına 'türkü bahçası' kurdu

        Mozart için yapılandan esinlendi, Neşet Ertaş adına 'türkü bahçası' kurdu

        Kırşehir'de iş insanı tarafından yaklaşık 10 dönümlük alanda oluşturulan Neşet Ertaş Türkü Bahçası'nda müzik duraklarında 'Bozkırın Tezenesi'nin sevilen eserleri yankılanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 09:42 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:42
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          Avusturya Salzburg gezisinde besteci Wolfgang Amadeus Mozart için hazırlanan müzeden etkilenen Kırşehirli iş insanı Ercan Malkoç, memleketinde Neşet Ertaş için bir açık hava müzesi yaptırmaya karar verdi.

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          Avusturya Salzburg gezisinde besteci Wolfgang Amadeus Mozart için hazırlanan müzeden etkilenen Kırşehirli iş insanı Ercan Malkoç, memleketinde Neşet Ertaş için bir açık hava müzesi yaptırmaya karar verdi.

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          Bahçe için Tarım ve Orman Bakanlığından, kent merkezindeki bir otelin yanında bulunan yaklaşık 10 dönümlük alan kiralandı.

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          Halk ozanı Ertaş'ın Bahça Duvarından Aştım türküsünden esinlenilerek Neşet Ertaş Türkü Bahçası ismi verilen, Can yakıp kalp kırma ey insanoğlu öğüdüyle kapılarını aralayan mekan, yürüyüş yolu, dinlenme ve müzik duraklarından oluşuyor.

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          Bahçede, sanatçının sevilen eserlerinin isimlerini taşıyan duraklara gelenler sensörlü müzik kutuları sayesinde türküleri dinleyebiliyor.

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          Gönüldağı, Mühür Gözlüm, Zahidem, Ahirim Sensin, Ah Yalan Dünya, Neredesin Sen gibi türkülerin isimlerini taşıyan 14 durağın yanı sıra bahçede 3 bine yakın fidan ve çok sayıda çiçek bulunuyor.

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          Yürüyüş yolunun farklı noktalarında Ertaş'ın sözlerinin yazıldığı kemerlerle karşılanan ziyaretçiler, Neşet Ertaş'ın doğup büyüdüğü evin birebir örneğini de görebiliyor.

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          BAHÇE ÜCRETSİZ GEZİLEBİLİYOR

          Otel müdürü ve bahçenin koordinatörü Osman Yıldız, Türkiye'de bir sanatçı için benzeri bulunmayan bir açık hava müzesi yapıldığını söyledi.

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          Ertaş'ın kendine has üslubuyla Kırşehir'in ardından tüm Türkiye'de ve dünyada tanındığını, her yaştan seveninin bulunduğunu aktaran Yıldız, bu konseptte Türkiye'de bir ilki oluşturduklarını anlattı.

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          Bahçede, Neşet Ertaş'ın doğup büyüdüğü ve babası Muharrem Ertaş'ın yaşadığı evin birebir örneğinin yer aldığını dile getiren Yıldız, 14 Neşet Ertaş müzik durağı yapıldı. İnsanlarımız hem bahçede güzel vakit geçiyor hem de Neşet Ertaş'ımızın türkülerini dinliyor. Türkülerin isimleri duraklara verildi. İçerisine oturduğunuzda müzik kutuları var, el sensörüyle ismi verilen türkü çalıyor" diye konuştu.

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          Yıldız, mekanın resmi açılışını henüz yapmadıklarını ancak ziyarete açık olduğunu, ücretsiz gezilebildiğini dile getirdi.

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          Ziyaretçilerin bahçeyi beğenerek sosyal medyada paylaştıklarını anlatan Yıldız, "Bununla ilgili olumlu, güzel dönüşler alıyoruz. Çok beğenildi, bu da bizi mutlu ediyor. Türkiye'de böyle bir eser yok. Bunun da Kırşehir'de olması, kente çok büyük katkı sağlayacak" dedi.

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          300 ÇEŞİT FİDAN VE ÇİÇEK BULUNUYOR

          Kırşehir'de bambu bitkisinin kolay kolay yetişmediğini, bahçe için özel çalıştıklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

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          "Neşet Ertaş Türkü Bahçası'nda toplam 300 çeşit, 3 bine yakın fidan ve çiçek var. Türkiye'de farklı illerden ve yurt dışından getirildi. Buranın yapımı 4 ay sürdü, 50'den fazla personel çalıştı. Çok büyük bir efor sarf ettik. Bölgeden geçen insanların gezip görebileceği büyük bir eser kazandırdık. Özellikle türkü ve bozlak sevenlerin geleceği odak noktası haline getirdik."

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          Yıldız, iş insanı Ercan Malkoç tarafından yaptırılan 'Neşet Ertaş Türkü Bahçası'nın çalışmaların tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredileceğini sözlerine ekledi.

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