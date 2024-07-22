Mozart için yapılandan esinlendi, Neşet Ertaş adına 'türkü bahçası' kurdu

Ziyaretçilerin bahçeyi beğenerek sosyal medyada paylaştıklarını anlatan Yıldız, "Bununla ilgili olumlu, güzel dönüşler alıyoruz. Çok beğenildi, bu da bizi mutlu ediyor. Türkiye'de böyle bir eser yok. Bunun da Kırşehir'de olması, kente çok büyük katkı sağlayacak" dedi.