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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'nun Talisca planı! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'nun Talisca planı!

        Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca, kalan haftalarda daha çok forma şansı bulacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Brezilyalı yıldızla özel olarak ilgilendiği ve Bodrum FK maçında kendisine ilk 11'de görev vereceği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 14:12 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:12
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        • 1

          Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Sipay Bodrum Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını milli arada sürdürüyor.

        • 2

          Teknik direktör Jose Mourinho’nun, ilk 11'i henüz belirlemediği ancak bazı isimlerle yakından ilgilendiği öğrenildi.

        • 3

          Portekizli teknik adamın üzerine titrediği isimlerin başında ise Anderson Talisca geliyor.

        • 4

          Ara transfer döneminde Al-Nassr'dan kadroya katılan Breziylalı yıldızın ligin kalan bölümünde ilk 11'de daha fazla şans bulacağı öğrenildi.

        • 5

          Mourinho'nun Samsunspor maçının ardından Bodrum FK deplasmanında da Anderson Talisca'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

        • 6

          Deneyimli futbolcu ile sık sık görüşen Portekizli teknik adamın, ligin kalan haftaları için Talisca'dan çok şey beklediği ve hazır olması konusunda oyuncusunu uyardığı gelen bilgiler arasında...

        • 7

          Brezilyalı oyuncu, milli maçta burnu kırılan Edin Dzeko’nun yerine Bodrum karşısında En-Nesyri ile birlikte Fenerbahçe'nin en büyük gol silahı olacak.

        • 8

          Talisca, bu sezon 12 maçta forma giydi. Brezilyalı futbolcu, bu maçların 6’sına 11’de başlarken 4 gole imza attı.

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