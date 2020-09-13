Mourinho'dan Sörloth açıklaması

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'a olan ilgilerini doğruladı.

Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından forvet transferi istediğini belirten Portekizli teknik adam, "Alexander Sörloth'u istiyor musunuz" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem."

Sörloth ile Leipzig ve Tottenham'ın ilgilendiği, bu transferde kısa süre içerisinde gelişmeler yaşanacağı belirtiliyor.