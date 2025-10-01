Mourinho'dan Fenerbahçeliler'i kızdıracak açıklama!

"MEYDAN OKUMAYI SEVDİĞİM İÇİN BURADAYIM"

Son olarak, "Şampiyonluk kazanmaya devam etmek için isteğiniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, "Daha da büyük. Chelsea'ye geldiğimde kimse benden bir şey beklemiyordu. Kariyerim öyle bir noktaya ulaştı ki, sanki işleri halletmek için sihir kullandığımı düşünüyorlar. Şampiyonluklar kazandıktan sonra Manchester United'dan ayrıldım, bir finale çıktıktan sonra Tottenham'dan ayrıldım, iki Avrupa finalinden sonra Roma'dan ayrıldım. Benim için asla yeterli değil. Buradaysam, kendime meydan okumayı, her gün en önde olmayı sevdiğim için buradayım. Bir sonraki maçı kazanmak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.