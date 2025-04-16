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        Haberler Spor Futbol Mourinho'dan Eto'o itirafı! - Futbol Haberleri

        Mourinho'dan Eto'o itirafı!

        Bir dönem Inter'in teknik direktörlüğü yürüten Jose Mourinho, İtalyan ekibiyle 3 kupayla kazandığı sezona dair konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 20:50 Güncelleme: 16.04.2025 - 20:50
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        • 1

          2009/2010 sezonunda Inter’e üç kupa kazandıran Jose Mourinho, o unutulmaz yılın perde arkasına dair dikkat çeken bir detayı paylaştı.

          BBC’ye verdiği röportajda Kamerunlu yıldız Samuel Eto’o ile Chelsea maçından önce yaşadığı diyaloğu anlatan Portekizli teknik adam, Eto’o’nun mental gücüne vurgu yaptı.

        • 2

          KRİTİK CHELSEA MAÇI

          Inter, 22 Mayıs 2010 tarihinde Santiago Bernabeu’da Bayern Münih’i 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş, böylece Serie A ve İtalya Kupası ile birlikte sezonu üç kupa ile tamamlamıştı.

          Bu sezonun en kritik virajlarından biri ise son 16 turunda Chelsea’ye karşı oynanan mücadeleydi. Inter, Stamford Bridge'deki maçta Eto'o nun golüyle Chelsea'yi 1-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

        • 3

          "ETO'O'YA OYNAMAYACAĞINI SÖYLEDİM"

          O dönem Eto’o’nun Stamford Bridge’deki galibiyet golüyle Inter’e çeyrek final kapısını açtığını hatırlatan Mourinho, bu başarıda oyuncusunu özel bir taktikle motive ettiğini açıkladı.

        • 4

          "BU TAMAMEN BİR ZİHİN OYUNUYDU"

          "Samuel’le maçtan önceki hafta her gün tartıştım. Ona ‘Bu seviyede değilsin, oynamayacaksın’ dedim. O da yalvarırcasına ‘Lütfen hocam, oynayayım’ diyordu. Ben ise ‘Sana güvenmiyorum, oynamayacaksın’ diye ısrar ettim. Bu tamamen bir zihin oyunuydu. Eto’o çok güçlü bir karaktere sahipti ve nasıl tepki vereceğini biliyordum."

        • 5

          "ŞAMPİYONLAR LİGİ SENİ ÖLÜMSÜZ YAPAR"

          "2004’te Porto ile, 2010’da Inter ile Şampiyonlar Ligi kazandım. Bu bir tarih. Kazanan teknik direktör kimdi? Mourinho. Bunu herkes bilir. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak seni ölümsüz yapar, kulübün efsanesi olursun.”

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