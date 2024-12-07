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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan derbide 5 değişiklik: Oğuz Aydın üst üste 3. kez 11'de! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan derbide 5 değişiklik: Oğuz Aydın üst üste 3. kez 11'de!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho son oynanan Gaziantep FK müsabakası 11'ine göre derbide sahaya 5 değişiklik ile sahaya çıktı. igde son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın, derbide de formayı bırakmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 19:50 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:50
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        Oğuz Aydın formayı kaptırmadı!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.

        Portekizli teknik direktör, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK mücadelesine ilk 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundurdu.

        Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'ya ilk 11'de görev verdi.

        Beşiktaş derbisinde kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Samet Akaydın, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluşturdu. Orta sahada Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues oynarken, hücumda Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin yer aldı. 61 yaşındaki çalıştırıcı, gol yollarında ise Edin Dzeko'yu tercih etti.

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        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe, derbide 3 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra bileğinde ağrı yaşayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlığını yeni atlatan Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı.

        Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet kararıyla Bartuğ Elmaz, kadroya alınmadı.

        TADIC 10 NUMARADA

        Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Beşiktaş'a karşı 10 numara pozisyonunda forma giydi.

        Teknik direktör Jose Mourinho, Gaziantep FK karşısında bu pozisyonda görev verdiği deneyimli oyuncuyu, Beşiktaş karşısında da aynı yerde oynattı.

        SANTRFORDA TERCİH DZEKO

        Jose Mourinho, gol yollarında Beşiktaş derbisinde Edin Dzeko'ya güvendi.

        Sezon başından itibaren Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko'yu dönüşümlü olarak görevlendiren deneyimli teknik adam, zorlu karşılaşmada ilk 11'de Dzeko'yu tercih etti.

        En-Nesyri ise kulübede şans bekledi.

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        OĞUZ FORMAYI KAPTIRMADI

        Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın, derbiye ilk 11'de başladı.

        Ligde son 2 haftada oynanan Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK müsabakalarında etkili bir görüntü ortaya koyan Oğuz, bu performansıyla Beşiktaş karşısında da ilk 11'de görev aldı.

        CENGİZ KADROYA ALINDI

        Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Beşiktaş derbisinde kadroya dahil edildi.

        Teknik direktör Jose Mourinho, 27 yaşındaki oyuncuyu sakatlığını atlatmasına karşın Gaziantep FK müsabakasında kadroya almamıştı.

        CENK TOSUN ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, eski takımına karşı kadroda yer aldı.

        Gaziantepspor'da oynadığı dönemde Beşiktaş'a karşı 6'sı lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giyen Cenk Tosun, 2010-2014 yılları arasında yapılan bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

        2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olup 2017-2018 sezonunun devre arasında rekor bonservisle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu, 2020-2021 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. Cenk Tosun, 1 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonu öncesinde siyah-beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalarken, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

        Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı ilk kez bir derbi maçta kadroda yer alırken, yedek soyundu.

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