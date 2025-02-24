Mourinho'dan derbide 2 değişiklik: Çağlar 11'e döndü!
Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Anderlecht maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Çağlar Söyüncü müsabakaya ilk 11'de başlarken, Alexander Djiku yedekler arasında yer aldı. Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Anderlecht maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Anderlecht müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Bright Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat'ı yedeğe çekti.
Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray derbisinde bu isimlerin yerlerine Oğuz Aydın ile Çağlar Söyüncü'yü ilk 11'de forma verdi.
Fenerbahçe, derbiye İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile başladı.
Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Anderson Talisca ve Cenk Tosun ise maça yedek soyundu.
ÇAĞLAR 11'DE, DJIKU YEDEK
Fenerbahçe'nin sakatlıktan yeni çıkan savunma oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, derbide kadroya dahil edildi.
Milli stoper Çağlar Söyüncü müsabakaya ilk 11'de başlarken, Alexander Djiku yedekler arasında yer aldı.
Sakatlığının ardından ligdeki Kasımpaşa ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçında görev alamayan Çağlar, ligde son olarak Alanyaspor müsabakasında forma giymişti.
Son olarak Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a karşı forma giyen Djiku ise ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa maçları ile UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht müsabakasında takımını yalnız bırakmıştı.
LIVAKOVIC 10 MAÇ SONRA KADRODA
Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Dominik Livakovic, 10 maç aranın ardından kadroya girdi.
Son olarak 13 Ocak tarihinde Konyaspor deplasmanında forma giyen Hırvat kaleci, ardından ligde 5, kupada 1 ve Avrupa'da 4 müsabakayı kaçırdı.
Yaklaşık 1,5 ay sonra formasına kavuşan Livakovic, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 4 oyuncusundan faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos'un yanı sıra yabancı kontenjanı sebebiyle Allan Saint-Maximin zorlu müsabakanın kadrosunda almadı.
Bu isimlerin dışında Levent Mercan da teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.
MERT HAKAN'A TRİBÜNLERDEN TEPKİ
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli takımın sahaya çıktığı sırada Galatasaray tribünleri, Mert Hakan aleyhinde tezahüratta bulundu.
FENERBAHÇE TARAFTARI TRİBÜNDE
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı.
Statta kendileri için ayrılan tribünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.