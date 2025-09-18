Mourinho'dan Ali Koç'a gönderme!

Fenerbahçe ile yolları ayrılan ve Portekiz devi Benfica'ya imza atması beklenen teknik direktör Jose Mourinho, Sarı Lacivertlilerli ekiple ilgili ilk kez konuştu.

BRUNO LAGE'NİN AYRILMASI

Benfica ile büyük oranda anlaşan Mourinho, teknik direktör Bruno Lage'nin ayrılışıyla ilgili olarak "Bu duyguyu biliyorum, ne hissettiğini biliyorum. Yas tutması gerekiyor. Hiçbir teknik direktör mutlu bir şekilde ayrılmaz, farklı olabileceğini düşünür. Ona büyük saygı duyuyorum, çünkü kısa bir süre önce ben de aynı şeyi yaşadım. Bir ay önce onun hakkında söylediklerimi tekrarlıyorum: O harika bir teknik direktör ve önemli bir gruba sahipti, onu tebrik ettim. Ve ben fair play örneği değilim. Onların kazanmayı hak ettiklerini söylemek kolay olmadı. Sizler benden daha iyi bilirsiniz, Bruno'ya sadece saygı duyuyorum ve kariyerinde en iyisini diliyorum. O, benim Portekiz'e dönüşümün planlanmamış olduğunu, ancak kariyerimin doğal bir sonucu olarak bir gün Portekiz'e dönüp milli takımı çalıştırmak istediğimi biliyor. Eğer bu Benfica ile gerçekleşirse... Benfica'ya hayır diyebilecek bir teknik direktör var mı? Ben değilim." açıklamasını yaptı.