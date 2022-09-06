Trabzonsporlu yıldız trafik kazası geçirdi

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mountassir Lahtimi antrenman çıkışında trafik kazası geçirdi.

Bordo-mavili takımın antrenmanından çıkan Lahtimi, havalimanı mevkisinde Gürcistan plakalı tır ile çarpıştı.

Faslı futbolcu, kazayı yara almadan atlattı.