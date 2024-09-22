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        Haberler Gündem Güncel Motosikletli sürücü devrilip sürüklendi | Son dakika haberleri

        Motosikletli sürücü devrilip sürüklendi

        İstanbul Üsküdar'da kontrolünü yitiren motosiklet sürücüsü devrilip sürüklenerek yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 04:05 Güncelleme: 22.09.2024 - 04:05
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        Motosikletli sürücü devrilip sürüklendi
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        Üsküdar'da devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kısıklı Mahallesi Vecdi Diker Tüneli'nde Ümraniye yönünde seyreden Yaver Fatih Ö. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

        BİR KİŞİ YARALANDI

        Bir süre sürüklenen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Funda Çırak Ö. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Funda Çırak Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsünün cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası morga götürüldü.

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